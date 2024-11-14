Bursa'da işçileri taşıyan kamyonet takla attı: 1 ölü, 7 yaralı

İlçeye bağlı Çınarlı köyünde zeytin işçilerini taşıyan Emrah Balkancı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla attı.
İçerisinde 8 kişinin bulunduğu araç refüjdeki incir ağaçlarına çarparak durdu.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, işçilerden Gülbeyaz Alak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 7 kişi ise, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.