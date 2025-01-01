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Türkiye
İHA 01.01.2025 13:06

Bursa'da havai fişek evi yaktı, o anlar kamerada

Bursa'da yılbaşı kutlamalarında atılan havai fişekler, bir dairenin balkonuna isabet etti. Sitedeki birçok vatandaş yanma tehlikesi atlatırken, dairenin balkonu küle döndü.

Bursa'da yılbaşı kutlamaları esnasında sitenin ortasında atılan havai fişekler birçok kişiye korku dolu dakikalar yaşatırken, bir dairede yangına yol açtı.

Daire alev alev yanarken, o anlar kameraya yansıdı

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yılbaşı kutlamaları esnasında saatler 00.00'ı gösterdiğinde site ortasına konumlandırılan havai fişekler ateşlendi.

Bir bir patlamaya başlayan havai fişekler, balkonlara doğru gelmeye başladı. Dairelere doğru yönelen havai fişeklerden çıkan patlama kıvılcımları, vatandaşların üzerine geldi.

Site sakinlerinin çocukları büyük korku yaşarken, bir dairenin balkonuna düşen fişek bir anda alev aldı.

Bursa'da havai fişek evi yaktı, o anlar kamerada

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