Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 15:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın
[Fotograf: DHA]
Bursa'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Polis de bölgede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin depodaki soğutma işlemleri sürüyor.
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