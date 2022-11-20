Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Polis de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin depodaki soğutma işlemleri sürüyor.