AA 28.10.2025 18:21

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a ilişkin operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Karacabey ilçesinde, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 18'i yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel yayına ve dijital materyallere el konuldu.

Ekipler, diğer şüpheliyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
19:40
Soykırımcı İsrail ateşkesi sabote etmeye hazırlanıyor
19:29
Filistinli gazeteciler için fidanlar toprakla buluştu
18:33
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere 707 milyon 112 bin lira aktarıldı
18:11
Kassam Tugayları, İsrailli bir esirin cesedini daha teslim edeceğini açıkladı
18:03
Microsoft, OpenAI'da yüzde 27'lik paya sahip olacak
18:00
Emine Erdoğan: Geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştığı döngüsel şehirler kurabiliriz
