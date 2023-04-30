Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 30.04.2023 09:34

Bursa’da çekicinin paletlerine çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Bursa'da hızla ilerleyen otomobil sürücüsü önünde duran paletleri açık çekiciyi fark etmeyip üzerine çıktı. Kaza sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bursa’da çekicinin paletlerine çarpan araç takla attı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Merkez Osmangazi ilçesi İhsaniye Mahallesi İzmir Yolu üzerinde meydana gelen kazada cadde üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü önünde bulunan paletleri açık çekiciyi fark etmedi. Son anda manevra yaparak kurtulmaya çalışan otomobil sürücüsü paletin üzerine çıkarak takla attı.

Bariyerlere çarparak duran otomobili gören çevredekiler, araçtaki iki kişinin yardımına koşarken durum 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar sağlık görevlilerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. 

ETİKETLER
Bursa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çorum’da eve pompalı tüfekli saldırı: 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:29
Pamukluk Barajı bölgeye nefes olacak
11:22
Deniz salyangozu ihracatından 5,6 milyon dolar gelir
11:36
Türkiye'nin milli kanatları gövde gösterisine hazır
11:34
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
10:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak karamsarlığa kapılmayın
10:55
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oluyor
Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Kars'ta kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
TEKNOFEST'te TRT standına yoğun ilgi
TEKNOFEST'te TRT standına yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ