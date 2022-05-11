Osmangazi ilçesindeki alışveriş merkezinde, bir mağazanın alt katındaki tavanda çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.

İçerideki kişiler tahliye edilerek alışveriş merkezi girişlere kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

"Can kaybı veya yaralı söz konusu değil"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, çökmenin AVM'nin ikinci katındaki bir mağazanın asma katında meydana geldiğini söyledi.

Bölgede gerekli çalışmaların devam ettiğini belirten Canbolat, "İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan kimsenin olmadığını düşünüyoruz. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları tedbirli bir şekilde sürüyor. Bölgede gerekli önlemler alındı. Şu an için can kaybı veya yaralı söz konusu değil" diye konuştu.