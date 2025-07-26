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Türkiye
AA 26.07.2025 22:02

Bursa'da alevlerle mücadele sürüyor

Bursa'nın Orhaneli ve Gürsu ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlere havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle, karadan ise arazöz, ve tankerlerle müdahale ediyor.

Bursa'da alevlerle mücadele sürüyor

Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de su tankerleri ve ilaçlama tankerleriyle destek veriyor.

Yangın nedeniyle jandarma ekiplerince trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu, kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Vatandaşlar da yangınla mücadeleye destek veriyor

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.​​​​​​​

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, vatandaşlar da ekiplere destek vererek yangına müdahale ediyor.

Bursa'da alevlerle mücadele sürüyor

Bu sırada vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle büyüyerek üzerlerine doğru yönelen alevlerden kaçtı.

Yangınla ilgili Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi'nde yaşanan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." denildi.

Bursa'da alevlerle mücadele sürüyor

Rüzgarın etkisiyle Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle tedbiren kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tahliye edilmesine başlandı.

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