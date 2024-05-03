Bursa'da 98 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, çok sayıda hırsızlık suçundan 98 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nehir K'nın Eskişehir'deki evinde bulunduğunu tespit etti. Ayrıca, hırsızlık suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dursun K.'nın Nilüfer ilçesindeki bir evde kaldığı öğrenildi.



Operasyon düzenleyen ekipler, Nehir K'yı Bursa'daki evinde, Dursun K'yı ise Nilüfer ilçesindeki evinde yakaladı. İki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü ve cezaevine gönderildi.