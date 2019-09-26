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Bursa'da 6 bin ölü tavuğun bulunduğu bölge kısmen karantinaya alındı26 Eylül 2019 Perşembe 09:49 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 10:08
Bursa'nın İznik ilçesinde, gömülü halde yaklaşık 6 bin ölü tavuğun bulunduğu mahalle kısmen karantinaya alındı.
Bayındır Mahallesi'nde, geçen hafta kötü kokulardan rahatsız olan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, boş bir arazide gömülü ve kuyuya atılmış yaklaşık 6 bin ölü tavuk buldu.
Olayla ilgili araştırma yapan jandarma, tavukların, bölgedeki bir çiftlikten atıldığını tespit etti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mahalleye kanatlı canlı hayvan giriş-çıkışını yasakladı.
Bölge kısmen karantinaya alındı.
Söz konusu çiftlikte ilaçlama yapan ekiplerin, hasta olduğu tespit edilen 4 bin tavuğu daha itlaf edeceği öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber