Bayındır Mahallesi'nde, geçen hafta kötü kokulardan rahatsız olan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, boş bir arazide gömülü ve kuyuya atılmış yaklaşık 6 bin ölü tavuk buldu.

Olayla ilgili araştırma yapan jandarma, tavukların, bölgedeki bir çiftlikten atıldığını tespit etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mahalleye kanatlı canlı hayvan giriş-çıkışını yasakladı.

Bölge kısmen karantinaya alındı.

Söz konusu çiftlikte ilaçlama yapan ekiplerin, hasta olduğu tespit edilen 4 bin tavuğu daha itlaf edeceği öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber