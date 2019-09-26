Türkiye

8 bin 500 liralık otomobile 11 bin 520 lira trafik cezası

26 Eylül 2019 Perşembe 09:52 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 09:53

Adana Kozan'da otomobiliyle polisten kaçan ve alkollü olduğu anlaşılan sürücüye 11 bin 500 lira trafik cezası verildi. Sürücünün otomobilinin değerinin ise yaklaşık 8 bin 500 lira olduğu belirtildi.