8 bin 500 liralık otomobile 11 bin 520 lira trafik cezası26 Eylül 2019 Perşembe 09:52 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 09:53
Adana Kozan'da otomobiliyle polisten kaçan ve alkollü olduğu anlaşılan sürücüye 11 bin 500 lira trafik cezası verildi. Sürücünün otomobilinin değerinin ise yaklaşık 8 bin 500 lira olduğu belirtildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, 38 AR 665 plakalı otomobilin sürücüsü B.K, trafik ekiplerinin uygulama noktasında yaptığı 'dur' ihtarına uymadı.
Bunun üzerine takviye ekip çağrısı yapan ekipler, otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 30 dakika boyunca süren kovalama sonucu otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde durduruldu.
Otomobilden indirilen B.K'ya alkol kontrolü yapan ekipler, şahsın 2.00 promilin üzerinde alkollü olduğunu belirledi. B.K'ya, 'trafiği tehlikeye düşürmek', 'kırmızı ışık ihlali', 'drift', 'dur ihtarına uymamak' ve 'alkollü araç kullanmak' ile çeşitli kural hatalarından dolayı toplam 11 bin 520 TL para cezası kesildi.
B.K'nın otomobili ise ilçedeki yediemin otoparkına çekildi.
Kaynak: DHA