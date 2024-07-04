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Türkiye
AA 04.07.2024 05:28

Bursa'da 4 katlı binada yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastanede tedaviye alındı.

Bursa'da 4 katlı binada yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Bursa'da 4 katlı binada yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Binayı saran duman sebebiyle 3 ve 4'üncü katta mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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