Bursa'da 137 yıllık gelenek: Mi'raciye

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camisi'nde 137 yıldır devam eden geleneğin yaşatıldığı bilgisi verildi.

İkindi namazının ardından burada Mi'raciye okutulup, cemaate süt ikram edildi.​​​​​​​

Safiye Hatun'un vasiyeti

Kentteki Mi'raciye geleneği, Osmanlı döneminin son yıllarında, Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde yaşayan Safiye Hatun'un vasiyetine dayanıyor.

Söz konusu camide, 1888 yılındaki Miraç Kandili'nde, Miraç olayının anlatıldığı ve süt dağıtıldığı, Safiye Hatun'un vasiyeti ve vakfiyesi gereği bu geleneğin her yıl sürdürüldüğü biliniyor.