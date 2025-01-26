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Türkiye
AA 26.01.2025 18:36

Bursa'da 137 yıllık gelenek: Mi'raciye

Bursa'da, Miraç Kandili dolayısıyla Hoca Muslihiddin Camisi'nde Mi'raciye okunarak, katılımcılara süt dağıtıldı.

Bursa'da 137 yıllık gelenek: Mi'raciye
[Fotograf: AA]

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camisi'nde 137 yıldır devam eden geleneğin yaşatıldığı bilgisi verildi.

İkindi namazının ardından burada Mi'raciye okutulup, cemaate süt ikram edildi.​​​​​​​

Safiye Hatun'un vasiyeti

Kentteki Mi'raciye geleneği, Osmanlı döneminin son yıllarında, Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde yaşayan Safiye Hatun'un vasiyetine dayanıyor.

Bursa'da 137 yıllık gelenek: Mi'raciye

Söz konusu camide, 1888 yılındaki Miraç Kandili'nde, Miraç olayının anlatıldığı ve süt dağıtıldığı, Safiye Hatun'un vasiyeti ve vakfiyesi gereği bu geleneğin her yıl sürdürüldüğü biliniyor.

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