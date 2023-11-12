Bursa'da 10 katlı binada yangın

Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda alt katında kafe olduğu belirtilen binada yangın çıktı.

Hızlı yayılan alevler, onlarca büronun bulunduğu iş merkezinin tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yapının tamamının zarar gördüğü olayda, park halindeki iki araç da kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, ilk incelemelerinde binada kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Bursa'da 10 katlı bir binada yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.https://t.co/A569r2oYS7 pic.twitter.com/EI7TMaepMl