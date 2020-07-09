80 yaşındaki İsmail D'nin Saadet Mahallesi'nde yalnız yaşadığı barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde biriktirmiş çöpün bulunduğu evdeki alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 ev ile 1 hurdacı dükkanına sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Mahalleli tarafından barakadan çıkarılan ve dumandan etkilenen İsmail D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Yangında barakanın yanı sıra 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, İsmail D. tarafından bakılan 4 köpeğin de telef olduğu öğrenildi.