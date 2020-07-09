Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bursa'da 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri yandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yangın çıktı. Yangında, 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
80 yaşındaki İsmail D'nin Saadet Mahallesi'nde yalnız yaşadığı barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde biriktirmiş çöpün bulunduğu evdeki alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 ev ile 1 hurdacı dükkanına sıçradı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mahalleli tarafından barakadan çıkarılan ve dumandan etkilenen İsmail D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine götürüldü.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Yangında barakanın yanı sıra 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, İsmail D. tarafından bakılan 4 köpeğin de telef olduğu öğrenildi.
Etiketler: karacabey yangın bursa yangınSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 05:01
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