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Operasyondan dönen helikopter zorunlu iniş yaptı
[Fotoğraf: DHA]
Bingöl Valiliği, operasyondan dönen bir helikopterin teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığını açıkladı.
Genç ilçesine bağlı Akpınar köyü sınırlarında, 8 Temmuz saat 18.00 sularında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda görevli timleri alarak dönen Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığına ait genel maksat helikopterinin, meydana gelen teknik arıza nedeniyle ormanlık ve sarp alana zorunlu iniş yaptığı açıklandı.
Helikopterdeki 7 personel ve 3 mürettebatta herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği aktarılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı 5 Jandarma Özel Harekat (JÖH) timinin bölgeye intikal ettiği vurgulandı.
Etiketler: zorunlu iniş teknik arıza operasyon helikopter bitlis valiliğiSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 03:34
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