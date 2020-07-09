Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve bazı ilçelerde ikamet eden bazı kişilerin COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 2, Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 8, Haliliye'de 11, Harran'da 1, Hilvan'da 2, Karaköprü'de 10, Siverek'te 2, Suruç'ta 1 ve Viranşehir'de 21 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kentteki 117 evdeki karantina uygulaması da sona erdirildi.