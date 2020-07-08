Haber Giriş: Kaynak: İHA
Freni boşalan tır lokantaya girdi
Tunceli’de freni boşalan tır, bir lokantaya girdi. Müşterilerin kaçarak kurtulma anı kameraya yansıdı.
Olay, Tunceli Erzincan yolunda Pülümür ilçesinde meydana geldi.
Park halindeki 27 ABH 547 plakalı hayvan yüklü tırın freni bir anda boşaldı. Sürücüsünün yetişmeye çalışmasına rağmen tır, karşıda bulunan lokantaya girdi.
Bu sırada lokantanın önündeki masada oturan biri çocuk 3 kişi tırın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Maddi hasar meydana gelen kaza da, sürücünün mücadelesi ve dışarda oturan çocuğu yanındaki yakınının saniyeler içinde kurtarma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Tunceli tır kazası kaza görüntüsü kaza freni boşalan tırSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 22:56
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