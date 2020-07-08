Haber Giriş: Kaynak: AA
Yalova'da camilerden müzik sesi duyuldu, valilik açıklama yaptı
[Fotoğraf: AA]
Yalova'da bugün bazı camilerden duyulan müzik sesinin merkezi sistemdeki arızanın giderilmesi sırasında yaşandığı ifade edildi.
Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 14.40 civarında Hasan Sert Camisi'nden "müzik sesi" geldiğine dair polise ihbarlar ulaştığı belirtildi.
Cep telefonundan gelen zil sesi camilere yansıdı
Bilgi üzerine emniyet birimlerinin yaptığı araştırmada sesin merkezi sistemden kaynaklandığı ve sisteme bağlı bazı camilerden duyulduğunun anlaşıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Konuya istinaden Merkez Camisi görevlileri olan imam ve müezzinle yapılan görüşmede, merkezi sistemin tamir edilmesi esnasında müezzinin telefonuna gelen çağrı sonucunda telefonun zil sesinin merkezi yayın yapan bazı camilere yansıdığı bilgisine ulaşılmıştır."
Etiketler: Yalova Valiliği Camiden müzikSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 21:59
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