Haber Giriş: Kaynak: AA
Bitlis'te 6 apartman ve bir evde uygulanan karantina kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv) ]
Bitlis'te 6 apartman ve bir evde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezi ve Yolalan beldesinde 6 apartman ve bir eve yönelik karantina uygulamasının kaldırıldığı ifade edildi.
Açıklamada Beşminare, Taş, Saray ve Şemsi Bitlis mahallelerinde 6 apartman ile Yolalan beldesindeki bir evde uygulanan karantinanın bugün sonlanmasına, apartmanların ve evin giriş çıkışlarının açılmasına karar verildiği kaydedildi.
Etiketler: koronavirüs karantina covid-19 Bitlis koronavirüsSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 19:36
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