Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezi ve Yolalan beldesinde 6 apartman ve bir eve yönelik karantina uygulamasının kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada Beşminare, Taş, Saray ve Şemsi Bitlis mahallelerinde 6 apartman ile Yolalan beldesindeki bir evde uygulanan karantinanın bugün sonlanmasına, apartmanların ve evin giriş çıkışlarının açılmasına karar verildiği kaydedildi.