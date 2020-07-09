Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da terör operasyonu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik il genelinde operasyon başlattı.
İstanbul'da terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Koçbaşı kullanılarak girilen bazı adreslerdeki şüpheliler gözaltına alındı.
Operasyon devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İstanbul'da terör operasyonu eş zamanlı operasyonSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 03:30
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