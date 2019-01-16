Uludağ İkinci Oteller Bölgesindeki bin 800 metrelik telesiyejde akşam saatlerinde arıza meydana geldi.

Bursa Uludağ'da telesiyej arızalandı. Bir çok kişi -14 derecede 1 saati aşkın süre mahsur kaldı. Ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/US2ljXbYQT pic.twitter.com/FSwaK4KiBg