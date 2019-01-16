Uludağ İkinci Oteller Bölgesindeki bin 800 metrelik telesiyejde akşam saatlerinde arıza meydana geldi.
Bursa Uludağ'da telesiyej arızalandı. Bir çok kişi -14 derecede 1 saati aşkın süre mahsur kaldı. Ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/US2ljXbYQT pic.twitter.com/FSwaK4KiBg— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Ocak 2019
Özel bir işletmeye ait telesiyejin durması üzerine 11 kişi metrelerce yüksekte mahsur kaldı.
Bölgeye Jandarma Arama ve Kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Donma tehlikesi geçiren kişilere ekipler kısa sürede ulaştı.
Kurtarılan 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: TRT Haber