Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa-İstanbul kara yolunda kar trafiği
Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda yoğunluk yaşandı.
Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar nedeniyle Gemlik yakınlarındaki Dürdane Rampaları'nda trafik yoğunluğu oluştu.
Trafik polisleri Ovaakça Kavşağı'nda önlem alarak ağır tonajlı araçları İzmir-İstanbul Otoyolu'na yönlendirdi.
Karayolları ekiplerinin de kar küreme araçlarıyla hazır beklediği bölgede trafik yavaş ilerliyor.
Etiketler: Bursa İstanbul Ulaşım Trafik Kar Yağışı
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