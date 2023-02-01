Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
S.K. yönetimindeki otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkiinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki M.Ö (66) ve B.K. (68) olay yerinde hayatını kaybetti, D.Ö. (58) yaralandı.
Otomobilde sıkışan D.Ö. Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçtakilerin, Giresun'da bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıktıkları öğrenildi.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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