Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Suç İşlemek Amacı ile Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve İmar Kirliliğine Neden Olma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon başlattı.

Yürütülen soruşturmada dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey, Turgay Erdem ve bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.

Savcılık talimatı ile Emniyet ekiplerinin 'suç örgütü' lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 59 kişiye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı.