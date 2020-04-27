Burdur'un Saray Mahallesi'nde Hacı Osman Uçar'a ait evin bitişiğindeki samanlıkta yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın ev ve ahıra da sıçradı. Ev sakinlerinin dışarı çıkmasının ardından, 72 yaşındaki felçli dedesinin odasında olduğunu fark eden Müslüm Mete, tekrar alevlerin içine girdi.

[Fotoğraf: AA]

Kucağına aldığı dedesi Osman Uçar'ı dışarı çıkarmayı başaran Müslüm Mete hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği dede ve torununun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, samanlık kullanılmaz hale gelirken, ev ve ahırda ise hasar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerini beklemeden içeri girdiğini anlatan Mete, "Allah bir güç, kuvvet verdi dedemi kucaklayıp dışarı çıkardım. Yangın eve iyice sıçramasın diye demir kapıyı kapatmaya çalışırken ellerim yandı. Traktörü ve ahırdaki hayvanları da dışarıya çıkardım. Ekipler geldi, yangını söndürdük. Allah beterinden saklasın" dedi.