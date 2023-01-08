M.Ö. idaresindeki otomobil, Bucak Bölge Trafik Uygulama noktasında trafik polisi ekiplerinin dur ihtarına uymayarak görevli polis memuru Rafet Adatepe'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Adatepe, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinden uzaklaşan otomobil de polis ekiplerinden kaçarken hastane yakınında bir polis aracı ile 2 otomobile daha çarptı.

Alkollü olduğu öne sürülen sürücü daha sonra ekiplerce yakalandı.

Öte yandan Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'le yaralanan polis memuru Adatepe'yi hastanede ziyaret etti.

Burdur Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Polis memuru Adatepe'nin genel durumuyla ilgili kendisinden ve hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Arslantaş, geçmiş olsun dileklerini ileterek, çarpan aracın yakalandığını belirtti ve acil şifalar diledi" ifadelerine yer verildi.