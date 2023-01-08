Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de yaylada araçları kara saplandı: Mahsur kalanlar kurtarıldı
Rize'de kar yağışı nedeniyle otomobili ile yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Rize AFAD Müdürlüğüne Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Galerdüzü mevkiinde içinde 2 kişinin olduğu aracın kara saplanması üzerine mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.
AFAD ve jandarma ekiplerinin olay bölgesine sevk edilerek mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak Ayder merkezine götürüldüler.
Vatandaşların sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Rize Kar Yağışı
Sıradaki Haber
İstanbul'da yeni yılın ilk "huzur uygulaması" yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz