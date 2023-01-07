Gaziantep-Ağrı seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait Mehmet Siraç U. yönetimindeki yolcu otobüsü, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 65. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi

Kazada, otobüsteki Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Zahide Ceyhan, Dilber Çetinkaya, Veysel Bünul, Seher Meygil ve torunu 5 aylık Asel Meygil yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu, yaşamını yitiren 5 aylık bebeğin annesi Merve Meygil'in de yaralılar arasında olduğu öğrenildi.

Kazada, hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Yaşamını yitiren Veysel Bünul'un cenazesi Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Diğer 4 kişinin cenazesi de Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde toprağa verildi.

Sürücü ve firma sahibi tutuklandı

Bu arada, kazaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma için 2 savcı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında şoförler Mehmet Siraç U. ve Bezat Y, muavin Enis P, firma sahibi Hamza Ç. ve firma yetkilisi Musa Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 kişiden sürücü Mehmet Siraç U. ve firma sahibi Hamza Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.