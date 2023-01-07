Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da tır otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Otomobile çarpan tırın sürücüsü Ahmet K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Alaşehir-Salihli kara yolunda Ahmet K'nin kullandığı tır, Piyadeler Mahallesi yakınında Şerafettin Gülmez idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilde sürücü Şerafettin Gülmez ile ablası Birgül Akça'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan ve ağır yaralı olduğu belirlenen sürücünün eşi Sevil Gülmez ise Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan otomobile çarpan tırın sürücüsü Ahmet K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Manisa
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