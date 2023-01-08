Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 01:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da uçuşlara 'sis' engeli
[Fotograf: DHA]
Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sis günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kentte bazı uçuşlar da iptal edildi.
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da görüş mesafesi nedeniyle zorlandı.
Ayrıca, sis nedeniyle kentte bazı uçuşlar da iptal edildi.
Etiketler: Diyarbakır
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