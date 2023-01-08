Olay, saat 15.30 sıralarında Balçova ilçesi Onur Mahallesi Atlas Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın yıkım alanında meydana geldi.

İddiaya göre, 2 gün önce başlanan binanın yıkım işlemi sırasında Adem Özkul’un kullandığı mini ekskavatör 3. katın yıkımını gerçekleştirdiği sırada dönüş alamayarak büyük bir gürültüyle yola düştü.

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yola düşen mini ekskavatör içinde bulunan Adem Özkul olay yerine gelen itfaiye ekiplerince mini ekskavatör içinden çıkarıldı. Adem Özkul, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Adem Özkul'un durumunun iyi olduğu, tedavisinin de devam ettiği öğrenildi.