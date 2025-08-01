Burdur'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Burdur-Isparta kara yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi yakınında seyreden Erdal B. idaresindeki otomobil ile Erdem Ş. idaresindeki midibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilde sürücü Erdal B., araçtaki Derya B., Ahmet B., Ecrin B. ile midibüste sürücü Erdem Ş. ve yolcu Caner Ç. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.