Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından olan ve Ramsar Sözleşmesi ile korumaya alınan Burdur Gölü'nün kıyı kesiminde yoğun köpüklenme oluştu.

Her yıl özellikle rüzgarlı havalardan sonra ortaya çıkan köpüklenme, bölgede karın erimeye başlamasının ardından halk plajı mevkisinde yaklaşık 3-4 kilometre boyunca görüldü.

Köpürme doğal bir sürecin sonucunda oluşuyor

Uzmanlar, köpüklenmenin kış aylarında sudaki bazı bitki ve mikroskobik hayvanların ölmesiyle bunların dokularındaki yağ ve proteinin açığa çıkarak suya karışmasından kaynaklandığını belirtti.

Ayrıca göle karışan atık su ile göldeki mevcut kirliliğinin de bunda etkili olabileceği kaydedildi.

