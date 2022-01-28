Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur Gölü kıyısında köpüklenme
[Fotoğraf: İHA]
Burdur Gölü'nün kıyı kesimlerindeki köpüklenme dikkati çekiyor. Uzmanlar, kirliliğin ve ölü canlıların dokularının etkili olduğunu söyledi.
Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından olan ve Ramsar Sözleşmesi ile korumaya alınan Burdur Gölü'nün kıyı kesiminde yoğun köpüklenme oluştu.
Her yıl özellikle rüzgarlı havalardan sonra ortaya çıkan köpüklenme, bölgede karın erimeye başlamasının ardından halk plajı mevkisinde yaklaşık 3-4 kilometre boyunca görüldü.
Köpürme doğal bir sürecin sonucunda oluşuyor
Uzmanlar, köpüklenmenin kış aylarında sudaki bazı bitki ve mikroskobik hayvanların ölmesiyle bunların dokularındaki yağ ve proteinin açığa çıkarak suya karışmasından kaynaklandığını belirtti.
Ayrıca göle karışan atık su ile göldeki mevcut kirliliğinin de bunda etkili olabileceği kaydedildi.
Etiketler: Burdur
Son Haberler
- 13:00
- 13:11
- 12:56
- 13:12
- 13:03
Sıradaki Haber
Doğu Anadolu'daki 4 il için için çığ, buzlanma ve don uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz