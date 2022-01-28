Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'daki 4 il için için çığ, buzlanma ve don uyarısı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Yurt genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Doğu Anadolu'daki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji verilerine göre; bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ile batı yönlerinden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 3, Bitlis ve Muş'ta 2 derece olması bekleniyor.
Bölgede, buzlanma, don, sis ve pus ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Bitlis Buzlanma Çığ Doğu Anadolu Bölgesi Hakkari Hava Durumu Muş Van
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