İstanbul'da, Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bir binanın önüne park edilmiş otomobilin üzerine çatıdan büyük bir kar kütlesi düştü.

Tavanı çöken otomobil kullanılamaz hale geldi.

"Binaların dibinde kimse araba bırakmasın"

Olay anında kaldırımda yürüyen bir kız çocuğunun kıl payı kurtulduğunu söyleyen mahalleli Fazıl Bakraç, şöyle konuştu:

"Dün oradan ufak bir kar düştü. Gittim, 3 tane binanın da ziline bastım. Dedim 'Kar geliyor. Bu arabaları buradan alın" kimse umursamadı. Biraz önce de vurdu. Arabayı pert etti. Yapılacak bir şey yok. Binanın çatısından düştü kar. Düşmeye de devam ediyor. Arkamda da araba var. Onun alınması gerekiyor. Benim dükkana bile vurdu. Bir kız çocuğu kıl payı geçti. Binaların dibinde kimse araba bırakmasın. Karlar erimeye başladı. Çok büyük hasarlar ortaya çıkacak. Şu anda çatıdan kar dökülmeye devam ediyor."

Kar kütlesinin otomobilin üzerine düştüğü anlar, çevredekilerin cep telefonu ile güvenlik kamerasına yansıdı.