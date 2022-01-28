Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Fatih ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mimar Hayrettin Mahallesi Çadırcılar Çeşmesi Sokak'taki 4 katlı metruk binanın üst katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Binanın çökme riskine karşı polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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