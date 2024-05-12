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Türkiye
AA 12.05.2024 15:38

Bukalemunun maydanoz kasasında yolculuğu: Antalya'da bindi Erzurum'da indi

Antalya'dan Erzurum'a gönderilen maydanoz kasasına giren bukalemun 1200 kilometre yol katetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erzurum Sebze Meyve Hali'nde faaliyet gösteren bir esnaf, Antalya'dan gelen kamyondaki maydanoz kasasında bukalemun olduğunu fark etti.

Esnaf, durumu Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı ilgili birime iletti.

İhbarı değerlendiren ekiplerce özel bir veteriner kliniğine getirilen Akdeniz bukalemunu için yaşam alanı oluşturuldu.

Bukalemunun maydanoz kasasında yolculuğu: Antalya'da bindi Erzurum'da indi

Yeniden Antalya'ya götürüldü

Klinikte beslenen ve bakımı yapılan bukalemun, Erzurum'un iklim koşullarında yaşamını sürdürme olanağı bulunmadığından özel bir kutuyla yeniden Antalya'ya gönderildi.

DKMP Genel Müdürlüğü ekiplerince Antalya'da kontrolden geçirilen bukalemun doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sürüngenler familyasının önemli üyesi olan ve çok hızlı renk değiştirebilen bukalemunlara, Türkiye'de daha çok Ege ve Akdeniz kıyılarında rastlanıyor.

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