Hafif Sağanak Yağışlı 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.05.2024 15:01

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 82'ye yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla ortalama yüzde 82,93 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 82'ye yükseldi
[Fotograf: AA]

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan ve azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı 720 milyon 36 bin metreküp olarak kaydedildi.

Su miktarı Ömerli'de yüzde 93,05, Darlık'ta yüzde 81,61, Elmalı'da yüzde 87,21, Terkos'ta yüzde 91,68, Alibey'de yüzde 59,44, Büyükçekmece'de yüzde 77,53, Sazlıdere'de yüzde 62,53, Istrancalar'da yüzde 55,92, Kazandere'de yüzde 82,62, Papuçdere'de ise yüzde 80,96 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 82'ye yükseldi

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 235,25 milyon metreküp su alındı.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı 393 milyon 29 bin metreküp olarak hesaplanırken, dün İstanbul'a verilen su miktarı ise 3 milyon 3 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 12 Mayıs tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 30,26, 2015'te yüzde 94,72, 2016'de yüzde 82,29, 2017'de yüzde 85,54, 2018'de yüzde 88,22, 2019'da yüzde 89,73, 2020'de yüzde 69,15, 2021'de yüzde 77,73, 2022'de yüzde 85,73, 2023'te yüzde 49,42, bugünkü oran yüzde 82,93 olarak kayıtlara geçti.

ETİKETLER
Barajlar İstanbul İSKİ
Sıradaki Haber
Hakkari'de minibüs takla attı: 1 ölü, 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
Yıldırım isabet eden samanlık yandı
16:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Anneler Günü mesajı
16:02
Yurdun doğusu için sağanak uyarısı
16:00
Bedensel engelli çocuklarının ilk adımlarını görmek için çabalıyor
15:50
Gazze'de can kaybı 35 bin 34'e ulaştı
15:46
Meksika açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
Adana'da sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, yollar suyla doldu
Adana'da sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, yollar suyla doldu
FOTO FOKUS
Bukalemunun maydanoz kasasında yolculuğu: Antalya'da bindi Erzurum'da indi
Bukalemunun maydanoz kasasında yolculuğu: Antalya'da bindi Erzurum'da indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ