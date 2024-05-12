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Türkiye
AA 12.05.2024 15:06

Beyoğlu'nda 13 aracın lastiklerini patlatan zanlı yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda park halindeki 13 aracın lastiklerini bıçakla patlatan şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda 13 aracın lastiklerini patlatan zanlı yakalandı
[Fotograf: İHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta çok sayıda aracın lastiklerinin patlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 11 Mayıs'ta saat 02.30 sıralarında bir şüphelinin cebinden çıkardığı kesici aletle park halindeki 13 aracın lastiklerini patlatarak olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Çalışmaların devamında kimliği tespit edilen 19 yaşındaki E.A. Hüseyinağa Mahallesi'ndeki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, olay sırasında alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Hakkında "mala zarar verme" suçundan işlem başlatılan şüpheli E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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