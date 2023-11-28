Bugünden itibaren ılık ve yağışlı hava etkili olacak

Yurt genelinde soğuk hava etkisini kaybedecek yağışlar devam edecek. Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sabah saatlerinden itibaren Batı bölgelerden başlayarak tüm yurdun ılık ve yağışlı sistemin altına gireceğini söyledi.

Yeni sistemle birlikte sıcaklık bugün yurdun batısında, yarın ise doğu kesimlerde mevsim normallerine yükselecek.

Yağış hangi bölgelerde etkili olacak?

Yağışların bazı bölgelerde devam edeceğini belirten Çelik, "Bugün Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de çarşamba günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de, Batı ve Orta Karadeniz'de sağanak görülmesi bekleniyor" dedi.

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

İstanbul ve İzmir'de özellikle yarın kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 15-16 derece civarında olacak. İzmir'de ise 19 dereceye kadar yükselecek.

Ankara'da ise çarşamba ve perşembe günü yağış beklendiğini sıcaklığında 12 ila 14 derece arasında olacağını vurguladı.