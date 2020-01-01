Bugün bankalar açık mı? 1 Ocak 2020 PTT kapalı mı?01 Ocak 2020 Çarşamba 09:17 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 09:19
Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı. Yılbaşı nedeniyle bazı sektörler bugün hizmet vermeyecek. Peki bugün bankalar açık mı? 1 Ocak'ta PTT açık mı? Eczaneler, hastaneler, noterler bugün açık mı? Detaylar haberimizde…
Yılbaşı nedeniyle 1 Ocak, resmi tatil günü bu sene Çarşamba gününe denk geldi. Tatil günlerinde resmi dairelerde işleri olanlar, kurumların açık olup olmadığını araştırıyor.
Bugün bankalar açık mı?
31 Aralık 2019 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren bankalar, bugün, yani 1 Ocak 2020'de hizmet vermeyecek.
PTT açık mı 1 Ocak? PTT çalışma saatleri
PTT de tıpkı bankalar gibi 31 Aralık'ta hizmet verdi. Resmi tatillerden biri olan 1 Ocak'ta, resmi kurumlar kapalı olur. Dolayısıyla bugün PTT'de herhangi bir işlem yapılmayacak.
Noterler yılbaşında çalışıyor mu?
Noter işlemlerini 31 Aralık 2019 tarihinde tamamlayamayan vatandaşlar, 1 Ocak 2020'nin resmi tatil olması sebebiyle işlemlerini 2 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirebilecek. Peki bugün nöbetçi noterler hizmet verecek mi?
Nöbetçi noterlikler, resmi tatil günleri hariç olmak üzere, sadece hafta sonlarında hizmet veriyor. 1 Ocak 2020 tarihi de resmi tatil günü olduğundan, nöbetçi noterlik uygulaması olmayacak.
Bugün hastaneler açık mı? 1 Ocak nöbetçi eczaneler
1 Ocak 2020 gününün resmi tatil olması sebebiyle hastaneler kapalı olacak. Ancak, 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.
Ankara nöbetçi eczaneler 1 Ocak 2020
İstanbul nöbetçi eczaneler 1 Ocak 2020