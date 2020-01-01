Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda yapıldı.

Milli piyango biletine çıkacak yılbaşı ikramiyesi için hayal kuran vatandaşlar, büyük ikramiye hangi bilete çıktı? Sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Milli Piyango çekilişi sonuçları belli oldu mu? Büyük ikramiye kime çıktı? İşte Milli Piyango sonuçları 2020...

İşte Milli Piyango 2020 çekiliş sonuçları:

Büyük ikramiye kime çıktı?

Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti.

İkramiye, İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'da satılan biletlere çıktı.

8 milyon liralık ikramiye hangi bilete çıktı?

Yılbaşı özel çekilişinde, 8 milyon liralık ikramiye ise 9976216 numaralı bilete isabet etti.

Milli Piyango sorgulama 2020… 2020 Milli Piyango sonuçları

Amorti ne demek?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

2020 Milli Piyango amorti

Çekilişte amorti rakamları ise 4 ve 8 olarak belirlendi.

2020 Milli Piyango sorgulama... Milli Piyango sıralı liste...

Kaynak: TRT Haber, AA