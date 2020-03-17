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BUDO'dan sefer iptalleri
[Fotoğraf: AA]
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun 09.30'daki Mudanya-Eminönü, Mudanya- Armutlu seferleri iptal edildi.
Armutlu-Eminönü ile Eminönü-Mudanya arasında saat 10:00'da planlanan seferler yapılamayacak.
Eminönü-Mudanya ve Eminönü-Armutlu hattında da saat 13:00'teki seferler gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca,14:25'teki Armutlu - Mudanya seferi de iptal edildi.
Etiketler: BUDO budo seferleriSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 07:40
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