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Türkiye
İHA 15.11.2023 06:28

Buca'da 'huzur' uygulamaları: 93 tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından huzur uygulamaları gerçekleştirildi. 10 günlük yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 93'ü tutuklandı.

Buca'da 'huzur' uygulamaları: 93 tutuklama

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç unsurlarının önüne geçebilmek amacıyla ilçe genelinde huzur uygulamaları gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamalarda, 33 bin 308 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması olan 310 şüpheli yakalandı.

Öte yandan uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli ile uyuşturucu madde bulunduran 136 kişi kıskıvrak yakalandı.

Uygulamalarda ayrıca, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, polis ekipleri tarafından 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

93 tutuklama

Buca polisinin huzur uygulamalarında yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çeşitli suçlara karışan şüphelilerden 93'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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