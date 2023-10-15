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Türkiye
AA 15.10.2023 15:26

Bozulan metrobüs nedeniyle seferler aksadı

Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Bozulan metrobüs nedeniyle seferler aksadı

Zincirlikuyu yönüne giden bir metrobüs, Bahçelievler Ömür Durağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.

Durağın çıkış yolunda arızalanan araç nedeniyle seferler tek yönde yapılmaya başlandı. Bu sırada bekleyen metrobüslerdeki yolcular araçlardan indirildi. Arıza nedeniyle durakta yolcu ve araç yoğunluğu oluştu.

Durakta görevli belediye ekipleri, araç geçişlerini kontrollü olarak sağlayarak yolcuları uygun metrobüslere yönlendirdi.

Bozulan metrobüs nedeniyle seferler aksadı

Arızalanan metrobüs yaklaşık 20 dakika sonra yoldan kaldırıldı.

Bu sırada bazı yolcular gelen metrobüslerin dolu olması nedeniyle araçlara binemedikleri ve gideceklere yere geç kaldıkları için görevlilere tepki gösterdi.

Metrobüs yolunda biriken araçlar nedeniyle sefer gecikmeli yapıldı.

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