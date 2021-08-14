Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı, Çatalzeytin ilçesinde heyelanda yaşamını yitiren 1 kişi ile 34'e yükseldi. İlçede arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan Bozkurt'ta sel ve sel öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir kişinin balkondan çektiği görüntüde, Ezine Çayı'nın tamamen dolduğu ve yüzeyinde odun parçalarının olduğu görüldü.

Diğer görüntüde ise selin mahalle aralarına ilk girişi yer aldı. Caddede ilerleyen ve sel önünde panikle kaçanlar görüntüde yer aldı. Selin kısa sürede caddeyi kapladığı görüldü.