Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bozkurt'taki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde Ezine Çayı'ndan taşan suların ilçedeki caddeye ilk girişi yer alıyor.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı, Çatalzeytin ilçesinde heyelanda yaşamını yitiren 1 kişi ile 34'e yükseldi. İlçede arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yeni görüntüler ortaya çıktı
Öte yandan Bozkurt'ta sel ve sel öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir kişinin balkondan çektiği görüntüde, Ezine Çayı'nın tamamen dolduğu ve yüzeyinde odun parçalarının olduğu görüldü.
Diğer görüntüde ise selin mahalle aralarına ilk girişi yer aldı. Caddede ilerleyen ve sel önünde panikle kaçanlar görüntüde yer aldı. Selin kısa sürede caddeyi kapladığı görüldü.
Etiketler: Doğal Afet Sel Kastamonu
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