Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada'da çöplük alanda yangın: Müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bozcaada'da kırsal alanda kalan çöplük bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine 5 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 kişilik personel ile kurumlara ait ekipler bölgeye yönlendirildi.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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