Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotograf: DHA]
Çanakkale'de, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği ifade edildi.
Etiketler: Çanakkale
Son Haberler
- 13:19
- 13:15
- 13:09
- 13:05
- 12:54
Sıradaki Haber
Trakya için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz