Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği ifade edildi.