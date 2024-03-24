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Türkiye
DHA 24.03.2024 19:46

Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'de kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ilçesine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
[Fotograf: DHA]

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00 seferi, Geyikli'den saat 11.00, 15.00 seferleri iptal edildi.

Çanakkale Valiliği'nden uyarı

Çanakkale Valiliği fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. Açıklamada, il genelinde rüzgarın yarın güney ve güneybatı, yer yer kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. 

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