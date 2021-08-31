Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 14:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bozayıyla özçekim yaptı
[Fotoğraf: İHA]
Artvinli taksi şoförü Gürsel Demir, köy yolunda bozayı ile karşılaştı. Aracından inen Demir, ayıyla önce özçekim yaptı, daha sonra o anları videoya çekti.
Taksi şoförü Gürsel Demir, Artvin'nin Şavşat ilçesinden aldığı yolcusunu Kocabey köyüne bıraktı.
İlçeye dönüşü sırasında ormanlık alandan yola doğru bir boz ayının geldiğini fark etti, aracından inerek, ayıyla özçekim yaptı.
Taksici, ormanda gezinen ayı ile önce özçekim yaptı. Ayı uzaklaşmayınca Gürsel Demir, 10 metre mesafeden video çekti.
O anlarda bozayıyı "Gel oğlum gel" diye yanına çağırdı.
Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Demir, çok sayıda beğeni aldı.
Etiketler: Artvin
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