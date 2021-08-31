Taksi şoförü Gürsel Demir, Artvin'nin Şavşat ilçesinden aldığı yolcusunu Kocabey köyüne bıraktı.

İlçeye dönüşü sırasında ormanlık alandan yola doğru bir boz ayının geldiğini fark etti, aracından inerek, ayıyla özçekim yaptı.

Taksici, ormanda gezinen ayı ile önce özçekim yaptı. Ayı uzaklaşmayınca Gürsel Demir, 10 metre mesafeden video çekti.

O anlarda bozayıyı "Gel oğlum gel" diye yanına çağırdı.

Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Demir, çok sayıda beğeni aldı.